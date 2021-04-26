Москва, , 14:13 — REGNUM Публичных рабочих мероприятий нет в графике российского президента Владимира Путина в период с 1 по 10 мая. Однако глава государства продолжит работать, сообщил 26 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин отдыхать в майские каникулы, Песков напомнил, что обязанности президента предполагают «постоянное функционирование», так как происходит постоянный оборот документов. Их должен рассматривать и подписывать президент.

«Оперативные вопросы, доклады ведомств. Это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Так как майские праздники в текущем году выпали на 1−3 мая и 8−10 мая, то жители России будут отдыхать десять дней подряд.

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