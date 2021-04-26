Самара, , 14:08 — REGNUM Мужчина пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что поздно вечером 25 апреля автомобиль «Лада 217 230», за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения, ехал по автотрассе Клявлино-Шентала. В какой-то момент автомашина съехала в кювет, где опрокинулась. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля, которого доставили в медучреждение.

«По данным инспекторов ГИБДД, молодой человек управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области автомобиль врезался в световую опору.