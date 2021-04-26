Бишкек, , 14:04 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии подозревают президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса в незаконном приобретении наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве уточняют, что в середине марта 2021 года киргизские таможенники выявили прибывшую из Объединенных Арабских Эмиратов посылку, получателем которой значится руководитель АУЦА.

В сопроводительных документах указывалось, что в посылке якобы находятся документы. Но на деле же оказалось, что в ней лежат желтые и белые таблетки, а также синие и красно-белые капсулы. Экспертиза показала, что они содержат психотропное вещество.

Против президента американского вуза возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах».

Качинса вызвали на допрос в МВД. В его жилище и машине провели обыск и изъяли все таблетки, направив их на дополнительную экспертизу. Сейчас глава университета отпущен под обязательство о явке.