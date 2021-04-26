Киев, , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен во вторник, 27 апреля, внести в Верховную раду представление о назначении Германа Галущенко новым министром энергетики страны.

Об этом сказал 26 апреля на брифинге первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского уточнил, что сейчас решаются формальные вопросы, связанные с внесением кандидатуры на рассмотрение Рады.

«Сейчас мы проходим все формальности, связанные с тем, что… такое представление вносит премьер-министр Украины по представлению коалиции депутатских фракций. Мы сейчас проходим весь бумажный процесс, но надеемся, что завтра, 27 апреля, господин премьер внесет это представление в Верховную раду, и председатель Рады направит это на комитет», — заявил Корниенко.

По его словам, если все пойдет по плану, назначение Галущенко на должность министра энергетики Украины может быть рассмотрено 29 апреля.

Напомним, что ранее украинские СМИ уже сообщали, что Герман Галущенко,который сейчас занимает пост вице-президента госкомпании «Энергоатом» (оператора всех АЭС страны), может быть назначен министром энергетики страны. Известно, что 22 апреля Галущенко проводил собеседование с фракцией «Слуга народа», однако по итогам этого мероприятия никаких заявлений не последовало. Сейчас и.о. министра энергетики Украины является бывший исполнительный директора «Нафтогаза» Юрий Витренко.