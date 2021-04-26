Москва, , 14:04 — REGNUM Десантные корабли Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» остались в Черном море после учений возле Крыма, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что десантные корабли продолжают действовать в Черном море в соответствии с планом дальнего похода. Экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отработали задания совместно с войсками Южного военного округа.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что с 24 апреля по 31 октября 2021 года Россия закрыла доступ к трем районам Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов.

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