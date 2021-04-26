Оренбург, , 14:04 — REGNUM В 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог, расположенных в Оренбургской области, выделяют из разных источников более 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Благодаря налаженному взаимодействию с Минтрансом РФ нам удается решать наиболее важные задачи развития дорожной инфраструктуры: только в этом году общий объем финансирования по проекту «Безопасные качественные дороги» составляет 6,91 млрд рублей. Запланированы мероприятия по приведению 258,5 км дорог регионального и межмуниципального значения в нормативное состояние, 49 км дорог местного значения. Общая сумма на дорожные работы в этом году в регионе — более 21 млрд рублей! Для такого протяженного региона, как Оренбуржье, это особенно важно», — сказал губернатор Денис Паслер.

Для сравнения: в 2020 году на дорожную деятельность в Оренбуржье было направлено более 20 млрд рублей, в том числе — 4,5 млрд из федерального бюджета.

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» в 2020 году, помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 км и содержания 682 мостовых сооружений, отремонтировано шесть мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения, завершилась реконструкция моста через реку Ток, а также начались работы на трех мостовых сооружениях общей протяженностью 161,3 м, которые будут завершены в 2021 году.

Было приведено в нормативное состояние 304 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 74,4 км дорог местного значения в границах Оренбургской и Орской агломераций.

За счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов привели в нормативное состояние 106,6 км дорог местного значения.

Всего в 2020 году в рамках всех проектов и программ отремонтировано более 850 км дорог, в том числе на федеральных трассах.