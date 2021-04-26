Ярославль, , 14:03 — REGNUM В Ярославле муниципальные служащие получат дополнительные гарантии. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

При увольнении смогут получить дополнительную выплату — пять тысяч рублей. Право на единовременное поощрение получат те чиновники, которые перед этим были представлены к поощрению или награждению. Учитываться будут следующие заслуги: поощрение губернатора Ярославской области, награждение наградами Ярославской области, поощрение правительства Российской Федерации, поощрение президента, награждение государственными наградами Российской Федерации.

Дополнительные гарантии вводятся и в случае смерти муниципального служащего. На выплату в размере двух окладов смогут претендовать ближайшие родственники.

В мэрии обещают, что это не повлечёт дополнительных расходов из городского бюджета. Как сказано в пояснительной записке, выплаты будут делать из существующего фонда заработной платы.