Москва, , 14:08 — REGNUM В настоящее время никаких деталей вероятной встречи президента России Владимира Путина с его коллегой с Украины Владимиром Зеленским пока нет. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока деталей нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в какое время и где может произойти встреча лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения — это тревожный сигнал.