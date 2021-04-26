Пенза, , 14:10 — REGNUM При губернаторе Пензенской области создан Совет по инновациям и инвестициям. Соответствующее решение прозвучало от врио главы региона Олега Мельниченко 26 апреля.

Со слов руководителя области, в Совет вошли как представители «Опоры России» и Ассоциации промышленников, так и целый ряд знаковых для региона предпринимателей, которые еще с конца 80-х — начала 90-х годов выстраивали здесь свой бизнес.

Вести организационную работу и занимать пост председателя Совета по инновациям и инвестициям станет на общественных началах генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий.

В Совет не вошел ни один чиновник и это принципиальное решение. «Все вопросы, которые будут связаны с функционированием и взаимодействием органов государственной власти с Советом, будут обсуждаться на заседаниях, куда чиновников будут приглашать», — подчеркнул Мельниченко.

Созданный Совет будет вправе решать вопросы эффективности инвестполитики на территории региона и обсуждать их с бизнес-сообществом Пензенской области, резюмировал врио губернатора.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве Пензенской области с 26 апреля начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен Николай Лукичев.

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