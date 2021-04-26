Киев, , 14:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время поездки на Чернобыльскую атомную станцию (ЧАЭС), сообщило 26 апреля информационное агентство Reuters.

Зеленский сказал, что президент России якобы подтвердил своё желание встретиться, однако дата и место встречи пока не определены.

«Я уже дал задачу главе офиса президента, чтобы они согласовали дату и место», — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что на Украине нет проблем с использованием русского языка и церковного конфликта, поэтому он готов обсудить с Путиным эти вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что готов встретиться с президентом России, и место проведения данной встречи не играет никакой роли. В то же время глава офиса президента Украины заявил, что Путина не намерены приглашать в Киев.

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