Москва, , 14:02 — REGNUM Высказывания советника президента РФ Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к точке зрения российского лидера Владимира Путина. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Юмашев заявил, что после победы Александра Лукашенко на выборах главы государства 1994 года в Белоруссии «закончились», и «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы».

«Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров 22 апреля обсуждали вопросы интеграции, а не вопросы слияния государств.

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