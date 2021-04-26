Архангельск, , 14:01 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летней женщины. Пенсионерка погибла от рук собственного сына.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, 22 апреля в отдел полиции пришел 46-летний мужчина и сообщил, что обнаружил в квартире тело 63-летней матери без признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась в результате тупой травмы груди с переломами ребер. После того, как правоохранители установили причастность к преступлению сына погибшей, он сознался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ее. Поводом для насилия, по его словам, послужили ее конфликты с соседями.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.