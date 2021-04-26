Рим, , 14:01 — REGNUM Политолог, директор Института Евразийских исследований, профессор МГИМО Андреа Джанотти (Италия) считает, что в рамках своего послания Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин обсудил различные аспекты ситуации в стране, как с внешней, так и с внутренней точек зрения.

«К сожалению, данное обращение стало поводом для очередных нападок со стороны некоторых иностранных и российских наблюдателей, которые вновь оказались весьма идеологизированными», — подчеркивает эксперт в своем комментарии для СМИ.

«Анализируя обстановку, связанную с пандемией COVID — 19, нельзя не замечать, какие результаты были достигнуты в РФ, особенно по сравнению с тем, что до сих пор наблюдается в некоторых других крупных государствах. К сожалению, победа над вирусом ещё далека, но меры, принятые российским правительством, начиная с массовой кампании по вакцинации, позволили сочетать защиту здоровья граждан и постепенное преодоление экономических сложностей», — считает Андреа Джанотти.

«В связи с этим, попытки Запада воспользоваться внутренней оппозицией, в том числе так называемым «Делом Навального», для срыва диалога и совместных проектов — от Северного потока 2 до вывоза прививки Спутник V в страны ЕС — точно не служат интересам европейских или российских граждан. Несмотря на все предубеждения и попытки изоляции, РФ остается ключевым действующим лицом в самых деликатных делах международной повестки, от Ближнего Востока до Причерноморья, от борьбы с терроризмом и экстремизмом до Тихоокеанского региона», — завершает свой комментарий итальянской политолог.