Оренбург, , 14:00 — REGNUM Увеличение доли контейнерных перевозок через Оренбургскую область губернатор Денис Паслер обсудил в Москве с генеральным директором AliExpress Россия Дмитрием Сергеевым, сообщает пресс-служба главы Оренбуржья.

На данный момент Оренбургская область занимает пятое место по объемам контейнерных перевозок из Китая с долей 10,7% от общего объема. В планах — войти в топ-3 регионов России.

Также в рамках встречи обсудили возможность строительства складов временного хранения на территории Оренбургской области с особым таможенным режимом, так называемых бондовых складов. Такая форма поможет решить проблему обратной загрузки контейнерных поездов, идущих из Европы в Азию, а также существенно усилить транзитный потенциал области. Кроме того, эта модель позволит российским производителям более эффективно использовать свои экспортные возможности.

В настоящее время компания делает ставку на развитие внутрироссийских продаж, привлечение на площадку большего количества отечественных продавцов. Стороны обсудили возможность проведения в области обучающего семинара для представителей малого и среднего бизнеса, а также предоставления преференций для оренбургский поставщиков.

«Алиэкспресс является крупнейшей торговой интернет-площадкой в России, поэтому Оренбургская область заинтересована в сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве. Оренбуржье может стать стратегическим регионом для доставки грузов компании из Китая в Российскую Федерацию, а также при формировании составов для отправки в Китай. Для нас важно создавать новые рабочие места и формировать все условия, чтобы малые и средние предприятия могли продавать свою продукцию по всему миру», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.