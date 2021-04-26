Дятьково, Брянская область, , 13:59 — REGNUM Арсенал оружия изъяли оперативники при силовой поддержке Росгвардии в ходе обыска в доме 49-летнего жителя Дятьково Брянской области. В числе прочего эксперты опознали в коллекции пистолеты XVII века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина хранил у себя два пистолета-пулемета системы Шпагина со снаряжёнными магазинами, три пистолета с кремнево-ударными замками образца XVII века, три пистолета барабанного типа, три пистолета неустановленной марки, гладкоствольное ружье образца XIX века и винтовку с оптическим прицелом. Кроме того, изъяты семь основных частей к оружию, 31 патрон и два кастета.

Оружие направлено на экспертизу, пол результатам которой будет принято процессуальное решение.