Уфа, , 13:58 — REGNUM 97 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 34 983 случая заражения коронавирусом. При этом справились с ним 32 470 человек, в том числе 171 человек победил инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе скончались два пациента с COVID-19. Завершили вакцинацию от этой инфекции 144 282 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют выдавать значки для вакцинированных от COVID-19. Согласно данным на 25 апреля в регионе за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом.