Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» на предстоящих выборах мэра Тбилиси в качестве кандидата на пост выдвинет действующего главу столицы Грузии Каху Каладзе. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 26 апреля сообщил журналистам председатель парламентского комитета по вопросам образования Шалва Папуашвили.

Он опроверг сообщения, которые распространяли в ряде СМИ о том, что Каладзе якобы планирует покинуть Грузию для лечения, а на его место выдвинут подавшего на прошлой неделе в отставку с поста спикера парламента Арчила Талаквадзе.

«Информация о выдвижении Арчила Талаквадзе неверна, — сказал Папуашвили. — У нас есть кандидат в мэры. Конечно, кандидатом будет Каха Каладзе».

Он добавил, что окончательное решение о выдвижении должен будет принять Каладзе, но в «Грузинской мечте» хотят, чтобы он участвовал в выборах мэра.

Напомним, в октябре во всех регионах Грузии должны пройти выборы в органы местного самоуправления, в том числе будут избирать нового мэра Тбилиси.