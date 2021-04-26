Братск, Иркутская область, , 13:55 — REGNUM На стадионе «Металлург» Братска (Иркутская область) 26 апреля произошло ЧП: в ходе репетиции мероприятий, посвящённых 9 Мая, произошло обрушение конструкции трибуны.

Прокуратурой организовано проведение проверки по факту обрушения трибуны на стадионе в городе Братске Прокуратура Иркутской области

Как сообщает прокуратура региона, в телесные повреждения получили три студента государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», двое из которых несовершеннолетние. Они доставлены в медицинские учреждения города.

Причины произошедшего устанавливаются. По данному факту организовано проведение проверки исполнения градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.