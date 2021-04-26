В Приангарье, во время репетиции к 9 Мая, рухнула трибуна стадиона
Братск, Иркутская область, 26 апреля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На стадионе «Металлург» Братска (Иркутская область) 26 апреля произошло ЧП: в ходе репетиции мероприятий, посвящённых 9 Мая, произошло обрушение конструкции трибуны.
Как сообщает прокуратура региона, в телесные повреждения получили три студента государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», двое из которых несовершеннолетние. Они доставлены в медицинские учреждения города.
Стадион «Металлург» принадлежит муниципальному автономному учреждению «Футбольный клуб «Сибиряк».
Причины произошедшего устанавливаются. По данному факту организовано проведение проверки исполнения градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.