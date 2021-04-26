Москва, , 14:02 — REGNUM Никаких проблем не наблюдается в России с подготовкой к выборам в Государственную думу. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила 26 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства спросил Памфилову о финансовом обеспечении подготовки к выборам. Уже сейчас, ответила она, ЦИК рассматривает разные варианты проведения голосования в зависимости от ситуации с коронавирусом. Возможен один день голосования или три дня.

По словам Памфиловой, с выборами «нет никаких проблем», с учётом возможных вариантов — «фактически всё нормально».

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова также рассказала Путину о давлении, которое испытывали члены избирательных комиссий перед голосованием по поправкам к Конституции РФ.

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