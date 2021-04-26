Кальмар, , 14:00 — REGNUM С 26 апреля в лене Кальмар, расположенном на юго-востоке Швеции, действуют более строгие карантинные ограничения, чем в остальных частях страны. Как сообщила новостная служба SVT Nyheter, смысл новых предписаний заключается в том, что отныне гражданам рекомендуется встречаться только с теми лица, которые проживают с ними совместно.

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«Ситуация очень серьезная. Каждый должен взять на себя большую долю личной ответственности и еще больше воздержаться от встреч с другими людьми. Я знаю, что это сложно, и что многим надоело так жить, но абсолютно необходимо, чтобы мы проявили еще больше усилий в ближайшие недели», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Кальмара Лизы Лаббе Санделин.

Муниципалитетам Кальмара рекомендовано приостановить проведение всех мероприятий с участием публики. Исключение было сделано для детских мероприятий. Новые карантинные меры продляться до 16 мая.