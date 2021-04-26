Стокгольм, , 14:13 — REGNUM По меньшей мере, 43 пациента могли заразить коронавирусом после того, как они были госпитализированы в различные больницы Стокгольма. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Södersjukhuset — одна из больниц, в которых были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом непосредственно внутри медицинского учреждения. Всего речь идет о шести пациентах в данной больнице, один из которых скончался. Несмотря на это, руководство больницы не сообщило о данных случаях в Инспекцию по охране здоровья.

Несколько пациентов также были подвергнуты заражению в больнице Danderyd.

«Я никогда не могла себе представить, что он попадет туда из-за инсульта и там же заразится», — рассказала журналистам SVT Хелен План, дочь одного из скончавшихся от COVID-19 пациентов.

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