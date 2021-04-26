Москва, , 13:56 — REGNUM Телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены поставки российских вакцин от COVID-19 в Сирию, провел президент России Владимир Путин со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Кремля по итогам данного разговора.

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Уточняется, что телефонный разговор был проведен по инициативе сирийской стороны.

«Подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, президент Сирии рассказал российскому лидеру о подготовке к выборам президента, которые намечены в стране на май текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в министерстве иностранных дел Сирии заявили, что турецкие военные оставили без питьевой воды свыше 1 млн жителей сирийского города Хасеке.