Стокгольм, 26 апреля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. 24 апреля министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала очередную годовщину геноцида армян во времена Османской империи. Однако глава шведского МИДа предпочла не использовать слово «геноцид». Об этом на следующий день, 25 апреля, сообщила газета Expressen.

wto.org Анн Линде

«Я обратила внимание на признание президентом Байденом массового насилия против армянского народа и других меньшинств в 1915 году в качестве геноцида. Нет никаких сомнений в том, что во время Первой мировой войны против армянского народа и других меньшинств в распадающейся Османской империи были совершены ужасные расправы», — заявила позже Линде в письменном ответе новостной службе TT.

Отмечается, что факт непризнания геноцида был раскритикован со стороны нескольких парламентских партий — от «Шведских демократов» до «Левых». Критика также прозвучала со стороны некоторых представителей «Социал-демократов».