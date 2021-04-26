Ульяновск, 26 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод представил передвижную ветеринарную дезинфекционную установку УАЗ ПВДУ-У5. Снимки с новинкой распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба УАЗ Передвижная ветеринарная дезинфекционная установка УАЗ ПВДУ-У5

Новинка собрана на основе модели СГР на мощностях партнера ульяновской компании — нижегородской фирмы МИК.

Машина оснащена 800-литровой пластиковой ёмкостью, насосом и брандспойтом, предназначенным для проведения санитарно-эпидемиологической обработки территорий фермерских хозяйств, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также рынков, мясокомбинатов и других объектов продовольственного сектора.

В движение авто приводится бензиновым мотором ЗМЗ объёмом 2,7 л и мощностью 112 л. с. Силовой агрегат агрегатируется пятискоростной механической трансмиссией и приводом 4×4.

Напомним, в начале апреля 2021 года Ульяновский автозавод представил новый многофункциональный фургон, созданный на базе УАЗ «Профи» c двухрядной кабиной. Предназначена спецверсия для оперативных и экстренных служб различного назначения, а также для частных лиц.

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