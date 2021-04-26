Сеул, , 13:57 — REGNUM Сотрудничество в лесном секторе может принести пользу как Южной Корее так и КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление он сделал 26 апреля в ходе мероприятия по посадке деревьев в Межкорейском центре лесного сотрудничества, открывшемся в июне 2020 года в городе Пхаджу провинции Кёнгидо.

«Леса, которые будут восстановлены в рамках межкорейского сотрудничества, послужат средством поглощения углерода на Корейском полуострове, уменьшат ущерб от наводнений и оползней, которые, как ожидается, участятся из-за изменения климата», — сказал министр объединения.

Ли Ин Ён подчеркнул, что сотрудничество в данной сфере поможет Сеулу достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Напомним, что Южная Корея и КНДР договорились о лесном сотрудничестве в ходе саммита в 2018 году, однако из-за ухудшения межкорейских отношений стороны не смогли приступить к реализации договорённостей.