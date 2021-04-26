Элиста, , 13:56 — REGNUM Калмыкия и ОАО «РЖД» договорились вместе развивать туризм в степной республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Калмыкия встретила гостей — пассажиров первого круизного поезда. Туристы прибыли ко дню проведения фестиваля тюльпанов, который состоялась 24 апреля. В ходе рабочей встречи руководства республики и РЖД были подняты вопросы взаимодействия сторон в развитии туристических возможностей региона, рассмотрена возможность организации путешествий жителей Калмыкии по России. В долгосрочной перспективе — строительство железной дороги от Улан-Хола до Лагани.

ИА REGNUM сообщало, что поезд прибыл из Москвы, сделав по пути следования остановку в Ростове-на-Дону. Железнодорожный тур выходного дня вызвал пришёлся туристам по душе. В настоящее время разрабатываются новые железнодорожные маршруты и программы.

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