Белгород, , 13:55 — REGNUM В Белгородской области 26 апреля подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 11 пациентов, зарегистрировано два летальных исхода. На вакцинацию записались 854 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 36 462 носителя инфекции. Справились с заражением 32 422 человека. Госпитализированы в стационары 904 пациента, лечатся амбулаторно 2513 человек, на самоизоляции находятся 9045 жителей. Количество летальных исходов, вызванных осложнениями при коронавирусе, достигло 623.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 209 776 заявок. Полностью завершили иммунизацию 124 104 добровольца.