Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензенской области в период с 1 по 11 мая изменится график работы медицинских организаций. Жители региона в мае будут отдыхать не 10, а 11 дней. 11 мая выпадает на православный праздник — Радоница, а в Пензенской области этот день узаконен как выходной.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, специализированная медпомощь в условиях круглосуточных стационаров, а также служба скорой медпомощи будут работать без перерыва и выходных дней.

Работа поликлиник районных и межрайонных больниц будет организована с 1 по 11 мая в режиме оказания неотложной медпомощи в условиях поликлиник и на дому. Вызовы в контакт-центрах примут с 08:00 до 14:00 (мск).

Все плановые приемы врачей, запись к которым уже оформлена в ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника», состоятся по запланированному графику.

В районах области в участковых больницах медпомощь окажут в поликлинических отделениях с 08:00 до 14:00 в следующие дни: с 3 по 8 мая включительно и 11 мая.

Работа передвижных медицинских комплексов и диагностических установок в сельских населенных пунктах будет осуществляться в соответствии с ранее запланированными графиками.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о долгих выходных днях, приуроченных к майским праздникам, не нашла поддержки у более чем 60% российских работодателей. Однозначно поддержали инициативу 23% работодателей, в целом поддержали — ещё 15%. Затруднились с ответом 2% респондентов.

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