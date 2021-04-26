26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 16:02 — REGNUM Россия приступила к формированию списка недружественных стран, которые не смогут нанимать граждан России для работы в своем дипломатическом представительстве. В этом списке совершенно точно будут фигурировать Соединенные Штаты, заявила официальны представитель МИД России Мария Захарова 25 апреля.

США И Россия

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили тысячи комментариев по этому поводу.

«Будто когда-то США были дружелюбными», — удивился Edge_EnervateBar.

«То есть когда-то для русских США были дружественными?» — поддержал пользователь «Мой кумир».

«Недружественный» по отношению к США — это даже слишком дружелюбно», — добавил «В шоке».

«А что, в русском языке нет таких слов, как «гангстер», «ось зла», «террорист» и так далее?» — недоумевает Chuanping Yiniu 528.

Джо Байден Gage Skidmore

Многие пользователи проявили любопытство и захотели поподробней узнать, что же за страны входят в этот список. Подавляющее большинство поддержало это решение.

«США: «Мы недружелюбны только к тем странам, которые не можем понять и не можем уничтожить. Мы по-прежнему дружелюбны к тем странам, которые могут свернуть собственные режимы», — подметил «Говорящие глаза».

«Что же происходит после включения в этот список?» — задал вопрос «Сахарный персик».

«Тихая большая ночная кошка» задалась вопросом, сохранится ли этот список с США во главе до момента намеченной на июнь текущего года встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

«Соединенные Штаты заслуживают этого! Надеюсь, Великобританию, Францию, Японию и Индию также добавят в список. Они не только недружелюбны, но и греховные!» — заявила «Вечная мечта».

Китайцы также один за одним воспроизвели ставшую крылатой фразу Путина «желаю здоровья», относящуюся к Байдену после того, как он обвинил российского лидера в том, что он является убийцей. Теперь после каждого смелого шага России китайцы желают Байдену здоровья, намекая на дальнейшие ответные действия России.

«Россия мне напоминает моего одного друга. Я всегда терплю, когда сталкиваюсь с трудностями. А мой друг всегда делает то, что я хотел бы сделать, но не решаюсь. Я очень рад», — заявил «Чжаншао Всемогущий».

Послание Президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

«Хотя Россия не богата, она действительно смелая. Я надеюсь, что мы сможем достичь такой же смелости. Соединенные Штаты ведут себя ужасно: «права человека», расовая дискриминация, вмешательство во внутренние дела других стран, подавление других стран, и создают хаос», — согласился другой комментатор.

«В прошлом веке были НАТО против Советского Союза. В этом веке — Соединенные Штаты против Китая и России. Договор «1+1» между Китаем и Россией может превзойти Советский Союз по мощи. Чем больше будет альянс, тем лучше», — заявил «Посмотри на свое лицо».

Последнее время китайская сеть всё больше и больше высказывает слов поддержки России по мере того, как Россия демонстрирует всё более смелые шаги по отстаиваю своих интересов. Китайским пользователям нравится сила, и они презирают слабость.