26 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Анна Царькова, , 16:00 — REGNUM 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие более 526 тысяч человек. На Украине многие политические и общественные деятели, а также средства массовой информации выпустили тематические ролики, опубликовали записи, специальные информационные выпуски, приуроченные к годовщине трагических событий.

Чернобыльская трагедия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак вспомнил о тех, кто принимал участие в ликвидации трагедии на ЧАЭС.

«Мы чтим память пожарных, эксплуатационный персонал ЧАЭС, военнослужащих, строителей, ученых, медиков, всех граждан Украины, которые ценой своей жизни и здоровья жертвенно остановили ядерную стихию Чернобыля», — говорится в заявлении главы генерального штаба ВСУ, опубликованном на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Единственное, о чем в заявлении не говорится, так это о том, что в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие не только нынешние граждане Украины, а граждане всего СССР.

В свою очередь депутат Рады Николай Скорик («Оппозиционная платформа — за жизнь»), вспоминая о событиях, произошедших 26 апреля 1986 года, обратил внимание на то, как была организована эвакуация жителей Припяти, а также населения, проживавшего в десятикилометровой и тридцатикилометровой зоне вокруг ЧАЭС. Он также предложил представить, как бы развивались события, если бы это произошло на территории современной Украины, упомянув о борьбе украинских властей с эпидемией COVID-19.

Чернобыльская АЭС, 4-й энергоблок Arne Müseler

«Полная эвакуация жителей почти 50-тысячного города была организована и проведена чуть больше, чем за половину суток. В последующие несколько дней было эвакуировано всё население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, а затем — население 30-километровой зоны. Всего в течение мая 1986 года были отселены около 116 тыс. человек из 188 населенных пунктов. И не просто отселены. Для всех переселенцев оперативно было построено новое жильё, они были обеспечены медицинским обслуживанием и работой. А теперь представьте себе, как бы всё это было организовано, если бы нечто подобное, не дай Бог, произошло бы в нынешней Украине. Собственно, достаточно посмотреть, как нынешней властью, с позволения сказать, организована борьба с эпидемией COVID-19, которая не свалилась с неба внезапно, а приближалась к нашим границам постепенно. И при этом счёт времени на принятие необходимых решений шёл не на часы в условиях невиданной до того в мире аварии, как в апреле 1986 года, а в запасе были месяцы и опыт других стран. Напрочь проваленная вакцинация, нехватка больничных мест и врачей, бюджетные миллиарды, ушедшие вместо медицины на коррупционные «большие стройки», никакого намёка на реальную компенсацию пострадавшим от локдауна (тотального карантина — А. Ц.) и т. д.» — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Аналогичным вопросом (что было бы, если бы трагедия произошла на Украине в настоящее время) также задался украинский политолог Александр Скубенко.

«И я не представляю, что было бы с нашей страной, случись эта трагедия сегодня. Страна просто бы рухнула. У нас не осталось ничего — ни науки, ни технологий, ни промышленности. А власть и институты государства настолько обмелели, что подобные вызовы им просто не по силе… Мы ужасно деградировали за годы независимости. Да что там: за семь последних лет мы деградировали больше, чем за предыдущие 23 независимости. Чернобыль — это не просто трагедия, это — безмолвный памятник нашему былому величию. Следы жизни более развитой цивилизации на нашей земле. Сегодня нам остаётся лишь с грустью вспоминать, что когда-то мы строили ракеты, самолёты и АЭС», — написал политолог в своем телеграм-канале.

Бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев, вспоминая о катастрофе, которая произошла 35 лет назад, напомнил, что украинская власть перевела советские реакторы атомных электростанций, работающих на Украине, на американское топливо компании Westinghouse.

«Давайте сегодня, 26 апреля, ровно один день помечтаем, что аварии, подобные случившейся на Чернобыльской АЭС, нам и миру больше не угрожают. Помечтаем, что у нас мудрая и компетентная власть и она в состоянии отвечать за безопасность перевода советских реакторов ВВЭР на американское топливо компании Westinghouse, что она в состоянии гарантировать нам безопасность ядерного могильника для этого отработанного американского топлива и что американское посольство печётся о нашем благополучии и безопасности, а не о спасении от банкротства своей компании, проводящей эксперименты на наших АЭС, уже не раз приводившие к аварийным остановкам блоков, и, в конце концов, что хоть у одного гения мысли, который ставил свою подпись под запуском этого проекта, есть настоящий диплом о профильном образовании и настоящая любовь к своей стране и народу», — написал бывший депутат в своем телеграм-канале.

Вид с воздуха на Чернобыльскую АЭС через несколько дней после аварии. В центре — разрушенный 4-й реактор. Май 1986

Вопросом о ядерном топливе задался и глава «Союза левых сил» Максим Гольдарб.

«Понимает ли он (Владимир Зеленский — А. Ц.), что политические игры типа «возьмём ядерное топливо у американцев, чтобы русским было хуже» очень быстро превратят мирный украинский атом в грозную беду?» — написал украинский политик.

Вместе с тем украинская почта («Укрпошта») выпустила марку, посвященную 35-летию с момента трагического события. Глава «Укрпошты» Игорь Смелянский рассказал о выпущенной марке.

«Мы долго думали над тем, какой должна быть марка, посвященная этому событию. И, мне кажется, нашли тот баланс, который искали. С одной стороны — черно-белый конверт, на котором фотохроники трагического прошлого и дань памяти тем, кто спас тогда миллионы жизней. С другой — цветная марка, с муралом на стене машинного зала ЧАЭС «Взгляд в будущее», который дает надежду и на возрождение Чернобыля, и на то, что благодаря Чернобылю атомная энергетика не будет символом таких аварий на долгие годы вперед», — подытожил чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.