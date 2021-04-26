Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 апреля.

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«Нулевые показатели говорят о том, что по состоянию на отчётные сутки смертей от новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Лаборатории работают в штатном режиме. Заключение о смерти человека от коронавирусной инфекции делается по результатам патологоанатомической экспертизы», — пояснили в региональном пресс-центре.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4 004 жителя Ростовской области.

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