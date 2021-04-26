Москва, , 13:27 — REGNUM Правительство России значительно сократит сроки присоединения частных домов к электросетям, сообщил 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство значительно сократит сроки присоединения к электросетям частных домов и объектов малого бизнеса, расположенных в городской черте и на селе. При этом стоимость такой услуги останется прежней», — сказал он.

По словам Мишустина, сроки подключения будут составлять 30 дней, а не четыре месяца, как прежде. Правила будут действовать во всех случаях, кого линии передач расположены ближе, чем 15 метров от дома.

«Обычно так оно и есть», — отметил глава правительства.