Джакарта, , 13:26 — REGNUM Военные и сотрудники полиции в Индонезии провели церемонию, опустив в воду венки в память о 53 погибших на подводной лодке, сообщает Antara.

Инспектор полиции провинции Восточная Нуса-Тенггара Лотариа Латиф выразил свои соболезнования и помолился за погибших солдат.

Военных на подводной лодке объявили погибшими после того, как поисковая группа обнаружила ряд достоверных свидетельств того, что судно затонуло на глубине 838 метров, а корпус подводной лодки развалился на три части.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии присудил погибшим на подлодке Nanggala-402 солдатам награду за самоотверженность.

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