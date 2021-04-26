Казань, , 14:24 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели малолетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Трагедия произошла 23 апреля. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено у дома по улице Павлюхина в Казани. Предварительно, родители отвезли малыша к бабушке, а сами ушли на работу. Пожилая женщина поехала к родственнице и оставила мальчика с 13-летним сыном. Подросток в какой-то момент ушел на кухню, а малыш забрался на подоконник, открыл окно и, облокатившись на москитную сетку, упал с высоты пятого этажа.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. В целях защиты детей необходимо установить специальные замки на окнах, напоминает следственное управление, а также не оставлять ребенка без присмотра.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе проводится проверка после травмирования 7-летнего мальчика при падении с высоты. ЧП произошло 17 апреля.

Читайте также: В Пензе малолетний ребёнок выпал из окна