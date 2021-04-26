Москва, , 13:22 — REGNUM В Кремле с тревогой наблюдают за событиями в Мьянме, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы весьма встревожены и с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Мьянме», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва решительно осуждает действия, которые приводят к человеческим жертвам среди мирного гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Мьянмы захватили власть в стране 1 февраля в результате военного переворота. Военная хунта, возглавляемая генералом Мином Ауном Хлайном, объяснила свои действия незаконностью гражданского правительства в связи с масштабными фальсификациями, якобы совершёнными в ходе прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборов.

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