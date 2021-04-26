Красноярск, , 13:21 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 26 апреля подтверждено 69 884 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 114 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в краевом оперштабе.

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После COVID-19 выздоровел 64 431 житель Красноярского края, в том числе 100 — за сутки.

Скончались ещё десять пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Красноярском крае умер 3461 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, 25 апреля в крае выявили 116 носителей SARS-CoV-2.

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