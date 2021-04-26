Бухарест, , 13:22 — REGNUM Помощник военного атташе России Алексей Гришаев объявлен министерством иностранных дел Румынии персоной нон грата. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

«МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что данная информация 26 апреля была сообщена послу Российской Федерации в Бухаресте Валерию Кузьмину.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава МИД Словакии Иван Корчок, что в Словакии спецслужбы заподозрили трёх сотрудников посольства России в «несоответствующих действиях», поэтому и было принято решение об их высылке из Братиславы.