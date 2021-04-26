Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 234 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 апреля.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 41 муниципального образования Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (87), а также Зерноградском и Сальском районах (по восемь). Более 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 87 044 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 77 919 пациентов.