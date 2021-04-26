Горно-Алтайск, , 13:19 — REGNUM Оперативный штаб Республики Алтай определились с форматом празднования Дня весны и труда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 1 мая состоится лишь обновление портретной галереи Доски почета при ограниченном количестве участников.

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Отмечается, что решение принято оперштабом ради снижения риска распространения инфекции. По празднованию Дня Победы вопрос будет решаться ближе к 9 мая, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Мы видим, как в других странах внезапно начинает резко расти число заболеваний. Поэтому нельзя терять бдительность, важно обязательно соблюдать рекомендации врачей и санитарных служб», — отметил в связи с этим глава региона Олег Хорохордин.

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