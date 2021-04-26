Черкесск, , 13:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число «активных» больных с диагнозом COVID-19 составляет всего 68 человек. Такие данные привел 26 апреля федеральный оперативный штаб. При этом в госпиталях проходит лечение 131 житель региона, сообщили в региональном оперштабе. Очевидно, такое расхождение в цифрах связано с тем, что среди госпитализированных есть лица с не подтвержденным пока диагнозом.

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Общее число случаев заражения коронавирусом достигло в Карачаево-Черкесии 20 009. Выздоровели с начала пандемии 19 868 пациентов. За последние сутки коронавирус подтвержден еще у 13 жителей региона. За эти же сутки выписаны в связи с выздоровлением девять пациентов.

Число случаев летального исхода не меняется в республике с 10 апреля. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 73 жителя республики.