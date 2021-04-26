Чебоксары, , 13:19 — REGNUM Чувашская Республика заняла 50-е место среди 85 регионов в рейтинге «Лучшие регионы для жизни». Такие данные приводит РБК

Анализ качества жизни проводится агентством «Национальные кредитные рейтинги» на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки. В основе рейтингования — десять показателей, оценка давалась по семибалльной шкале.

Худшие показатели у Чувашии — по обороту розничной торговли в расчёте на душу населения (один балл), соотношению средней зарплаты и стоимости жилья (1,9 балла), стоимости основных фондов в социокультурной и спортивной сферах на душу населения (1,9 балла).

Наибольшую оценку Чувашия получила по показателю «Соотношению банковских депозитов на душу населения и средней зарплаты» — 5,7 балла. Также высоко эксперты оценили природно-климатические условия региона (5,5 балла). Хорошие показатели — по соотношению площади жилого фонда и численности населения (5 баллов), численности населения и количества медиков (4,9 балла).

Кроме того, в рейтинге учитывались просроченная задолженность по кредитам, численность официально занятых, соотношение численности школьников и учителей.