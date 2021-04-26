Саранск, , 13:18 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 апреля выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 950 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 34 человека, всего с начала пандемии выздоровели 17 992 жителя Мордовии. 239 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1719 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 415 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2012 человек.