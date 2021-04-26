Барнаул, 26 апреля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Упразднение потребительской корзины никак не решит проблему бедности граждан России, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внедрение нового порядка установления величин прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, он пояснил:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина.

«Можно как угодно жонглировать терминами, считать прожиточный минимум исходя из потребительской корзины (как раньше) или по медианной зарплате (как сейчас с 1 января) — это никак не решит проблему бедности.

Люди ведь от того, что мы упразднили потребительскую корзину, лучше жить не стали? Нужно радикально увеличить МРОТ и прожиточный минимум — только так мы можем изменить сегодняшнюю ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, упразднить положения о потребительской корзине намеревается Министерство труда и социальной защиты России.

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