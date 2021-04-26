Москва, , 13:18 — REGNUM В ближайшие дни могут состояться телефонные контакты президента РФ Владимира Путина с руководством Индии. Об этом 26 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных и так далее, оперативных контактов между руководством России и Индии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, говоря о возможной помощи Индии, которая в последнее время бьёт рекорды по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Нью-Дели обратился к Европейскому союзу с просьбой об оказании помощи, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии превращается в гуманитарную катастрофу. Такие страны, как Германия и Франция уже пообещали свою поддержку. В скором времени решение об этом примет и Швеция.

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Напомним, за истекшие сутки 25 апреля на территории Индии было выявлено почти 353 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. На сегодня в общей сложности носителями SARS-CoV-2 в стране являются свыше 17,3 млн человек.