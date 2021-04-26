Минск, , 13:18 — REGNUM Чернобыльская катастрофа изменила судьбы миллионов людей, а «для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием». Ныне же, несмотря на стремленье внешних недоброжелателей «грызть» официальный Минск, в течение ближайших пяти лет нужно создать и реализовать программу развития пострадавших регионов. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая город Брагин в Гомельской области.

Он провёл митинг и совещание с чиновниками, рассказав своё видение благоустройства пострадавших районов. При этом Лукашенко затронул тему Великой Отечественной войны, которую неоднократно называл «не нашей», а также массовые манифестации протестующих против фальсификации президентских выборов 2200 года и террора силовиков.

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«Наше поколение, и следующее за мной поколение наших детей, понимают, что такое Великая Отечественная война — хотя и не воевали. Мы это хорошо знаем, наши дети знают. А вы уверены, что дети наших детей будут также остро ощущать эти проблемы? Как показали последние события конца прошлого года — не все, — сказал он. — Поэтому, если мы чернобыльскую проблему не решим в течение пяти лет, не определимся, что будем делать в будущем, особенно в эти пять лет на этих землях — никто не решит».

«По его словам, более трети всех радиоактивных выпадений заняли почти четвертую часть территории Белоруссии — это около четверти лесного фонда, более ста месторождений сырья и минералов, 265 тыс. га плодородных земель и 340 промышленных предприятий. Суммарный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Масштаб последствий для здоровья людей, как говорят врачи, только предстоит определить», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко отметил, что в почти в полутысяче населенных пунктов Белоруссии остановилась жизнь. «В нашу жизнь пришло страшное понятие «зона отчуждения». Мы в одночасье узнали, что на этой земле нельзя было сеять и собирать урожай, нельзя было приносить домой дары лесов, потому что они таили опасность, в реках нельзя было купаться и ловить рыбу, в деревне тогда было опасно жить. В мирное время мы узнали, что такое боль потери родной земли», — сказал он.