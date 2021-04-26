Москва, , 13:26 — REGNUM Идея о долгих выходных днях, приуроченных к майским праздникам, не нашла поддержки у более чем 60% российских работодателей. Таковы итоги экспресс-опроса, проведённого сервисом по поиску работы HeadHunter.

Отмечается, что 38% работодателей однозначно не поддерживают решение о дополнительных майских выходных, а ещё 23% высказались отрицательно в целом.

Однозначно поддержали инициативу 23% работодателей, в целом поддержали — ещё 15%. Затруднились с ответом 2% респондентов.

Пока 54% опрошенных представителей компаний не определились, будут ли для их сотрудников дополнительные дни выходными. Ещё 23% отметили, что намерены работать по прежнему календарю, но столько же планируют отдохнуть на каникулах.

Опрос проходил 23−25 апреля среди представителей примерно 200 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая включительно выходными. Вместе с «длинными» майскими выходными с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая они образуют десятидневные каникулы.

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