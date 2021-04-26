Севастополь, , 13:14 — REGNUM Центр восстановительной медицины для пострадавших от радиационного облучения может быть создан в Севастополе. С предложением о создании центра к губернатору Михаилу Развожаеву 26 апреля обратились ветераны-чернобыльцы, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Правильная идея. Ее можно будет реализовать на базе больницы имени Даши Севастопольской. Планирую там сделать госпиталь ветеранов, где будет специальное отделение для лечения людей, пострадавших от радиации», — поддержал предложение губернатор.

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Авария на ЧАЭС считается крупнейшей в истории атомной энергетики.