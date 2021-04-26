Москва, , 13:14 — REGNUM В регионах России необходимо «как можно скорее» ликвидировать третьи смены в школах, заявил 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства подвёл итоги поездки в Чечню.

«Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему нужно ликвидировать как можно скорее. И не только в этом субъекте РФ», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство России помогает региону с решением этого вопроса.

«В республике многое делается для того, чтобы молодые люди могли проявить свои таланты, получить хорошее образование и профессию, заниматься перспективными проектами», — отметил премьер-министр.