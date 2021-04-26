Киев, 26 апреля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Глава МИД Чехии Якуб Кульганек может направить высланных из Москвы дипломатов на работу в Киев. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

По его словам, соответствующее предложение было сделано чешскому коллеге во время разговора, с целью продемонстрировать солидарность Украины и Чехии.

«Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве… Стоим бок о бок с чешскими друзьями», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее власти Чехии бездоказательно обвинили Россию во взрывах на складах с оружием и боеприпасами в Врбетице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что никаких доказательств причастности России к данному инциденту власти Чехии так и не предоставили.

Читайте также: МИД РФ: у Чехии нет оснований обвинять Россию в инциденте в Врбетице